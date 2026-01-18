Chievo Milan Futuro, la squadra di Oddo c’è! Successo in trasferta e grande risposta nella lotta promozione dei piccoli rossoneri in Serie D

Chievo Milan Futuro, la squadra di Oddo c’è! Reazione immediata dopo il Pavia: Traorè trascina i rossoneri nel big match di Serie D

Il Milan Futuro archivia subito la sorprendente sconfitta casalinga contro il Pavia e reagisce nel modo migliore, conquistando una vittoria pesantissima nello scontro diretto contro il AC Chievo Verona. Il match valido per la 20ª giornata del Girone B di Serie D si chiude sul 3-1 per i rossoneri allenati da Massimo Oddo, capaci di mettere la partita in ghiaccio nei primi 35 minuti di gioco con un avvio devastante.

Traorè leader e trascinatore

Il grande protagonista della serata è Chaka Traorè, esterno offensivo e capitano per l’occasione, che sblocca il risultato dopo poco più di tre minuti: controllo rapido e piatto destro sul palo lontano, imparabile per il portiere clivense. Un gol che indirizza subito la gara e dà fiducia ai giovani rossoneri.

Al 20’ arriva il raddoppio: Sala riceve palla tutto solo ai 25 metri, calcia di destro e trova una traiettoria insidiosa che rimbalza davanti a Tosi, non impeccabile nell’occasione, e si insacca alle sue spalle. Il Milan Futuro domina e al 35’ cala il tris: Karaca viene atterrato in area, l’arbitro assegna il rigore e Traorè è glaciale dal dischetto, spiazzando il portiere per il 3-0.

Ripresa di gestione e gol della bandiera

Nel secondo tempo il Chievo prova a partire con maggiore aggressività e, dopo due interventi decisivi di Tosi su Castiello e ancora su Karaca, trova il gol della bandiera al 50’: corner di De Cerchio, uscita sbagliata di Pittarella e Uggè deposita in rete sul secondo palo per l’1-3.

I clivensi provano a rientrare in partita, ma il Milan Futuro mantiene il controllo. Dopo un’occasione per D’Este, sono ancora i rossoneri ad andare vicini al poker nel finale, con una doppia chance per il neoentrato Asanji.

Classifica e significato del successo

Il successo permette al Milan Futuro di battere il Chievo sia all’andata che al ritorno – dopo il 3-2 del match di andata – e di agganciare proprio i clivensi e il Brusaporto al secondo posto, a quota 34 punti, portandosi a -8 dalla capolista Folgore Caratese.

Una vittoria che vale doppio: per il peso dello scontro diretto, per la reazione immediata dopo il passo falso con il Pavia e per la dimostrazione di maturità di un gruppo giovane ma sempre più competitivo nel difficile Girone B di Serie D.

