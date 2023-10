Chiesa recupera per Milan Juve? Importanti novità da Torino: le ultime sull’esterno bianconero dopo l’allenamento di oggi

Arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri verso Milan Juve di domenica. Nell’allenamento odierno, infatti, Federico Chiesa è tornato a lavorare col gruppo, lasciandosi alle spalle il fastidio muscolare di queste settimane.

L’attaccante, dunque, torna a disposizione del tecnico bianconero per il match in programma a San Siro e valevole per la nona giornata del campionato di Serie A.