Chiesa: «Giua insicuro in Milan Sassuolo»

Massimo Chiesa ,ex arbitro internazionale, ai microfoni di Calciomercato.com ha commenato l’operato di Giua in Milan Sassuolo:

«Non è stato di certo brillante, non ha dato una sensazione di sicurezza. Anzitutto manca un giallo a Rogerio, lui l’ha dato a Rebic, sbagliando. Giusto invece annullare il gol del croato, almeno secondo il regolamento. Io però non sono d’accordo con la regola: per me Obiang la gioca, salta guardando il pallone e lo gioca, non è casuale. Non ha sbagliato, ma credo non si trattasse di una deviazione involontaria ma di una giocata che sana la posizione. Segue il regolamento ma la mia sensazione è che sia da rivedere la regola»