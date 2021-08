Chiellini Euro 2020, un mese dopo: «Un viaggio che non dimenticherò mai»

I giorni in Sardegna, l’esordio a Roma, i sorrisi delle cene a Coverciano, l’abbraccio di Vialli e Mancini, l’inno cantato a squarciagola, la vittoria contro il Belgio, ‘o tir a giro, Wembley, la finale in casa loro, i messaggi di Salva, la conquista “centimetro dopo centimetro”, Donnarumma che para, l’esplosione di gioia, gli abbracci con Manu, la Coppa in cielo e poi nel letto con Bonnie, Mattarella, Draghi, la gente in strada, il rumore dell’amore, un MEME che mi accompagna ormai ovunque, ma soprattutto le facce di ogni mio compagno e di tutto il team azzurro: timorose, coraggiose, consapevoli, incredule, in estasi. Me le porto tutte dentro. Perché vincere un Europeo è qualcosa che va oltre l’ordinario e in ogni flash ringrazio queste persone straordinarie che mi hanno accompagnato in questo incredibile viaggio che non dimenticherò mai».