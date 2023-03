Chiarugi su Leao: «Ecco che tipo di giocatore è». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’esterno portoghese

Luciano Chiarugi ha parlato ai microfoni di Tuttosport di Rafael Leao. Ecco le parole dell’ex Milan sull’esterno portoghese:

«E’ un giocatore con peculiarità particolari. Da un momento all’altro può cambiare il regime della squadra, anche se quest’anno ha vissuto qualche difficoltà, forse anche perché non è stato sempre in condizione ottimale. Poi, quando uno lo osserva in campo, nel bene o nel male, nota sempre lo stesso atteggiamento. Che segni, sbagli un gol, giochi bene o male»