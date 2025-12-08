Chiariello non ha dubbi: «Il Milan deve dimostrare ancora di valere la vetta ma sono sicuro di una cosa. Ecco quale»

Chiariello, noto giornalista tifoso del Napoli, ha analizzato la lotta scudetto: duello a tre Napoli, Inter e Milan. Le sue dichiarazioni

Il weekend di Serie A appena trascorso ha lasciato strascichi pesanti e indicazioni chiarissime secondo Umberto Chiariello. Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Canale 21, ha analizzato con la consueta schiettezza la situazione in vetta alla classifica, delineando uno scenario che vede il gruppo delle pretendenti assottigliarsi drasticamente. Dopo le vittorie del Napoli sulla Roma e dell’Inter che ha travolto il Como (fino a quel momento miglior difesa del torneo), la griglia di partenza per il titolo sembra ormai definita. Chiariello non usa mezzi termini per descrivere la forza dei nerazzurri, considerati la vera minaccia per la squadra di Antonio Conte: «Io lo ripeto, lo ribadisco, è l’Inter la più forte di tutte, è l’Inter l’avversaria del Napoli di Conte. È un duello che dura da 5 anni e anche quest’anno, vedrete, sarà il duello».

Mentre le milanesi e il Napoli provano la fuga, le altre arrancano vistosamente. L’analisi del giornalista è impietosa nei confronti delle inseguitrici che hanno perso terreno: dalla Roma che si è «piantata» all’Olimpico, alla Roma di Gasperini caduta sotto i colpi del “napoletano” Gaetano a Cagliari, fino al Bologna fermato dalla Lazio. Ma la stoccata più dura è riservata alla Juventus, reduce da una sconfitta che, secondo Chiariello, chiude ogni discorso tricolore e apre processi tecnici: «Va detto che la Juventus questa sera abdica definitivamente, miracoli non sono prevedibili francamente al trono scudetto. Deve lottare duramente per poter rientrare in zona Champions […] Frana la Juve e franano le scelte cervellotiche di Spalletti».

Chiariello e l’esame scudetto del Milan a Torino

Resta un’ultima incognita da svelare per completare il quadro della quattordicesima giornata: il Milan. I rossoneri scendono in campo stasera in un ambiente ostile e con il peso di dover rispondere alle rivali. Chiariello avverte sui pericoli della trasferta di Torino, ricordando vecchi fantasmi e un gol annullato a Noa Lang che «ancor brucia», ma sottolinea come la gara di stasera sia un esame di maturità imprescindibile: «Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta, perché ormai questo è il duello: il Napoli e le milanesi. Sarà una o due le contendenti, da questa sera lo capiremo di più».