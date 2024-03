Chi è Wes Beuvink, il nuovo scout del Milan 25enne: al Groningen fu preso per le sue analisi sui social. L’identikit del nuovo arrivato

Tramite un comunicato ufficiale, il Groningen ha comunicato che il loro capo scout Wes Beuvink passerà al Milan nella squadra di scouting guidata da Moncada.

Una nuova sfida per il 25enne arrivato al Groningen nel 2019 dopo che il club olandese l’aveva notato per le attente analisi sui calciatori portate avante da Wes sui social media. In un solo anno è diventato il capo-scout della squadra olandese che è poi retrocessa a causa del 18esimo posto della scorsa stagione.