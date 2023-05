Champions, il Milan sorride: ecco quanto ha guadagnato. I rossoneri ottengono più di 70 milioni da questa stagione

Con le semifinali chiuse e con il verdetto oramai stabilito, è tempo di veri e propri bilanci per Inter e Milan.

Come riportato da TMW, il Milan conclude invece la propria Champions con in tasca 73,14 milioni. Con la vittoria, l’Inter supera i rossoneri: i neroazzurri incasseranno 15,5 milioni di euro certi per la presenza nell’ultimo atto, portando il proprio bottino europeo a quasi 90 (89,78 milioni di euro per la precisione).