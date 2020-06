Champions League: ufficiale la final eight a Lisbona

L’Uefa ha deciso; la Champions League sarà decisa a Lisbona con la formula della ‘Final Eight’; prima però c’è da completare gli ottavi

La Champions League 2019/20 si deciderà a Lisbona. L’Uefa ha infatti deciso che si disputerà una ‘final eight’, ovvero quarti di finale, semifinali e finali in gara unica da disputarsi tutte nella capitale portoghese nel giro di una decina di giorni.

Come riportato da Sky Sport, si dovranno prima disputare le 4 sfide dei quarti di finale ancora da giocare (tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione, ndr) che si disputeranno dove già previsto in origine (quindi al Camp Nou e allo Stadium di Torino) e poi le otto squadre qualificate (tra cui l’Atalanta, ndr) voleranno in Portogallo per giocarsi la Coppa.