Champions League Milan: il club ricorda i gol di Papin – VIDEO

Il Milan in Champions League ha fatto la storia. Tra i gol che ne hanno segnato i successi ci sono quelli anche di Jean-Pierre Papin. L’attaccante francese in rossonero ha vinto due scudetti (1992-1993 e 1993-1994), due Supercoppe italiane (1992 e 1993) e la Champions League del 1994.

Il club ha ricordato i suoi migliori gol in Europa con la maglia del Milan, con un video pubblicato tramite l’account ufficiale Twitter

The best of the best from @JP_Papin in the #UCL: enjoy the show 🍿⚽️

I migliori gol in Champions League di Jean-Pierre Papin 🍿⚽

#SempreMilan pic.twitter.com/oaBNM6vNO5

— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021