Champions League Milan: ecco quanto frutta la qualificazione

Ieri il Milan ha battuto nettamente il Salisburgo passando i gironi di Champions. Ecco quanto frutta la qualificazione:

Tutte le italiane hanno guadagnato 15,64 milioni per la partecipazione alla competizione più 33 milioni per la Juve (che aveva il ranking storico più alto), 18,2 per il Napoli, 15,9 per l’Inter e 14,8 per il Milan. I bianconeri, tuttavia, hanno incassato appena 2,8 milioni dal market pool (in base ai risultati del girone) contro i 14 del Napoli e i 9,33 di Inter e Milan.

La squadra di Allegri, poi, non porta a casa i 9,6 milioni per il passaggio agli ottavi. La Juve, quindi, ha incassato 52,89 milioni, meno di Inter (57,19), Milan (60,05) e Napoli (66,59). A riportare il tutto è Calcio e Finanza.