Champions League Milan: il Psg perde un giocatore verso il Borussia Dortmund? È uscito in barella – FOTO

Champions League Milan: tegola per il PSG che perde Fabian Ruiz per il Borussia Dortmund: l’ex Napoli è uscito in barella

Dopo l’espulsione di Donnarumma, altra tegola per il PSG nella gara contro il Le Havre. I francesi hanno infatti perso Fabian Ruiz.

6 minuti dopo il suo ingresso in campo, il centrocampista spagnolo è rimasto a terra dopo un contatto con Kuzyaev, dolorante ad una spalla, uscendo dal campo in barella. L’ex Napoli potrebbe saltare la gara col Borussia, decisiva per il passaggio agli ottavi del Milan.