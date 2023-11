Champions League 2024/25, rivoluzione per le prime fasce: i dettagli

Cambia il format per la Champions League dal 2024/25 e cambiano anche i criteri per la prima fascia: non basta più vincere la Serie A

La UEFA ha messo in atto una vera e propria rivoluzione per la prossima edizione della Champions League che partirà dal 2024/25! Vincere il campionato, e dunque anche la Serie A, non basterà più per entrare di diritto in prima fascia ai sorteggi.

Come riporta Calcio e Finanza, che ha visionato i documenti ufficiali, le 36 squadre verranno divise in 4 urne da nove, seguendo unicamente il criterio del Ranking Uefa. La prima fascia, infatti, sarà composta dalla squadra vincitrice dell’anno precedente più le prime otto squadre del ranking.