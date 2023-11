Chaka Traore sui social: «Notte amara ma ho realizzato un sogno, lottiamo fino in fondo»

Il giovane attaccante del Milan, Chaka Traore, si è espresso così dopo il suo esordio in Champions contro il Borussia Dortmund

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Chaka Traore ha raccontato tutte le proprie emozioni vissute ieri sera in Milan Borussia Dortmund: sia per il suo esordio nelle competizioni europee sia per la sconfitta dei rossoneri.

LE PAROLE – «È stata una notte amara perché Noi volevamo di più e questo Club vuole e merita, di più ma personalmente ho vissuto una notte di Champions in cui ho realizzato uno dei miei sogni più grandi: esordire nel Milan, in uno stadio leggendario. Voglio ringraziare il mister, lo staff, e chi mi segue sempre lungo il percorso. Lottiamo fino in fondo. Forza Milan!»