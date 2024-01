Chaka Traore via dal Milan: è quasi fatta con questo club. I dettagli

Chaka Traore pronto a lasciare il Milan: è quasi tutto fatto con questo club. Di seguito i dettagli dell’operazione

È praticamente quasi tutto fatto per la partenza in prestito di Chaka Traoré. Il giovane attaccante classe 2004, che in questa stagione ha fatto vedere buone cose anche in prima squadra, proseguirà la sua carriera in Svizzera.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il giocatore è sempre più vicino al Losanna: fra le parti si respira ottimismo in merito alla fumata bianca dell’operazione di mercato, col giovane rossonero che dovrebbe lasciare il Milan in prestito.