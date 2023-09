Il calciomercato estivo in uscita del Milan potrebbe non essere finito. In tal senso Chaka Traoré vicino all’addio ai rossoneri?

Come riportato da Nicolo Schira il Brescia è interessato a Chaka Traoré. Sia il club che il giocatore non sono molto convinti finora dalla proposta. No secco inoltre del Milan alla richiesta di Cellino di inserire un diritto di riscatto. Chaka può restare in Prima Squadra (si allena tutti i giorni coi big), scendendo in Primavera per la Youth League.