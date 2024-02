Cessione Milan, TUTTI i dettagli del vendor loan tra Cardinale ed Elliott: le ultime in vista di giugno

Cessione Milan, spuntano tutti i dettagli sul vendor loan tra Cardinale ed Elliott al momento dell’acquisto del club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la ricerca di investitori arabi da parte di Gerry Cardinale per entrare a far parte della compagine azionaria del Milan sono riconducibili anche, e forse soprattutto, al vendor loan che il numero uno di RedBird ha sottoscritto con Elliott al momento dell’acquisto della società rossonera.

Entro dicembre del 2025 Cardinale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrà restituire al fondo di Paul Singer 665 milioni di euro, interessi inclusi, frutto del prestito da 550 milioni fatto dal fondo a Cardinale nell’agosto del 2022. In pegno ci sono le quote della maggioranza del Milan.