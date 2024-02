Cessione Milan, Cardinale ha un piano: i retroscena sul viaggio in Medio Oriente

Cessione Milan, Cardinale ha un piano preciso per il futuro del club rossonero: i retroscena sul viaggio in Medio Oriente

Come riportato da Tuttosport, è stato proficuo il viaggio di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani in Medio Oriente per parlare del futuro societario e strategico del Milan.

Il numero uno di RedBird non ha nessuna intenzione di cedere il club rossonero ma cerca importanti partnership proprio in quell’area. Lo sviluppo commerciale del brand e il rafforzamento patrimoniale della società resta un obiettivo sia di medio che di lungo termine. L’idea è quella di una collaborazione come quella già instaurata con gli Yankees.