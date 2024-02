Cessione Milan, Cardinale non arretra di un centimetro: dialoghi in Medio Oriente con uno scopo preciso. Può avverarsi un incredibile scenario

Cessione Milan, Cardinale si tiene stretta la maggioranza del club: dialoghi in Medio Oriente con uno scopo preciso

Come riferito da Alessandro Giudice dalle colonne del Corriere dello Sport, Gerry Cardinale non ha nessuna intenzione di cedere il Milan, perlomeno la maggioranza delle quote. I dialoghi in Medio Oriente ci sono e sono frequenti ma solo come potenziali partner:

PAROLE – «Ovviamente Cardinale sta parlando (e parlerà sempre) con investitori di ogni tipo. In Medio Oriente ce ne sono tra i più importanti, dice Cardinale, è un’area fondamentale. Ma smentendo gossip, speculazioni e fake news, resterà alla guida del Milan per lungo tempo».