Cesari non ha dubbi: «Fallo di Bastoni? Fabbri non poteva vederlo ma il Var doveva intervenire». Le parole dell’ex arbitro

A Sportmediaset l’ex arbitro Graziano Cesari, ha commentato la partita Inter – Hellas Verona vinta dai nerazzurri grazie alla rete di Frattesi al 93′, che porta l’Inter a +10 dal Milan.

CESARI – «Quando Bastoni esce dall’area di rigore si vede nitidamente una gestualità con il braccio. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che dopo sia stata colpita la traversa e sia cominciata una nuova azione non conta: se c’è un fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna provvedere all’annullamento della rete”.