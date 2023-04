Cerruti: «Napoli? Dopo lo 0-4 succederà questo»

Alberto Cerruti, ha parlato da Coverciano all’evento di presentazione dei libri su Bearzot e Martellini ai media presenti

Alberto Cerruti, ha parlato da Coverciano all’evento di presentazione dei libri su Bearzot e Martellini ai media presenti. Le parole su Milan Napoli :

«Il Napoli capirà l’importanza della partita ancora più di prima, il rischio per il Milan è di sentirsi avvantaggiato per quanto fatto in campionato e per la storia della Champions. Nella doppia sfida il Napoli è ancora favorito»