Cellino: «Ripresa del campionato? Ritirerò la squadra»

Massimo Cellino minaccia di ritirare il Brescia dal campionato qualora si decidesse di riprendere la stagione

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato della situazione relativa alla ripresa del campionato. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più».