Ceferin: «I giocatori impegnati in Superlega non faranno i Mondiali»

Aleksander Ceferin ha parlato dopo il Comitato Esecutivo della UEFA commentando la nascita della Superlega. Queste le parole del presidente della UEFA.

«La Superlega è una proposta orribile, uno sputo in faccia all’intero sport e al sistema calcio. I pochi club che aderiscono sono mossi da avidità. I giocatori impegnati in Superlega non parteciperanno né al Mondiale né all’Europeo».