Ceesay a Dazn: «Abbiamo bisogno di fare punti». Le parole dell’attaccante giallorosso nel pre partita di Milan-Lecce

Assan Ceesay ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Milan. Le parole dell’attaccante giallorosso:

«Si, ogni attaccante vuole fare gol con la sua squadra, normale. Il gol è gol, se oggi lo faccio sarà importante per me, per la mia famiglia, ma prima per la squadra. Abbiamo bisogno di fare punti e fare gol sarebbe importante»