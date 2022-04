Ceccarini: «Milan forte su Asensio»

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle trattative del Milan: forte l’interesse per Marco Asensio

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato a TMW del mercato del Milan:

«E veniamo al Milan. La società rossonera ha già pianificato un acquisto in difesa che sarà Botman. Per l’attacco i rossoneri sono molto avanti su Origi. È chiaro che tutto questo non basta per effettuare un ulteriore salto di qualità. Pioli sa bene che per alzare ulteriormente il livello servono altri innesti e una pedina fondamentale nel suo 4-2-3-1 rimane l’esterno alto a destra. Ed ecco che Maldini e Massara sono al lavoro per regalare al tecnico l’uomo giusto. I nomi sono due: Asensio e Berardi. Il primo ha un altro anno di contratto con il Real Madrid e quindi sarebbe un’ottima opportunità ma il problema grosso rimanel’ingaggio. Per Berardi invece si tratta di convincere il Sassuolo ad abbassare le pretese. La richiesta infatti è di 30 milioni di euro».