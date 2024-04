Ceballos Milan, ritorno di fiamma per il centrocampo rossonero! I DETTAGLI della possibile operazione. Le ultime sul calciomercato

Secondo quanto riportato da AS, il calciomercato Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e l’idea è quella di prendere un nuovo centrocampista oltre a un difensore e un attaccante.

Tra i nomi accostati al club rossonero c’è anche quello di Dani Ceballos, già cercato dal Diavolo in passato. Il club rossonero sta cercando ad imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto: il Real Madrid lo valuta almeno 10 milioni di euro.