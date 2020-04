C’è già un’ipotesi: esami per i giocatori e ripartenza a fine maggio

Il presidente della FIGC Gravina, dopo la riunione medica federale di oggi, ha parlato della ripartenza della Serie A

Il presidente della FIGC Gravina, dopo la riunione medica federale di oggi, ha parlato della ripartenza della Serie A: «Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza, il mondo del calcio si deve far trovare pronto. E’ questo lo scopo del lavoro svolto dalla nostra Commissione medica, e a tal proposito ringrazio tutti gli esperti che hanno aderito al nostro invito. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese» come riporta la GDS.

All’orizzonte c’è già un’ipotesi di ripartenza che prevede esami e controlli per i calciatori. Allenamenti controllati e a porte chiuse e una potenziale ripartenza, previo parere governativo e medico, intorno alla fine di maggio.