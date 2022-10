Cazzioli: «Quest’anno vogliamo vincere»

Valeria Cazzioli, portiere del Milan femminile Primavera, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole

Sul match vinto contro la Juventus: «La Juventus è una grande società e lo scorso anno l’abbiamo affrontata non con ottimi risultati e quest’anno con una squadra, atteggiamento e preparazione un po’ diversi ci ha permesso di portare in cassaforte una bella vittoria, magari anche inaspettata. Non ci aspettavamo questo risultato. Siamo molto contente e questi tre punti ci aiuteranno per affrontare al meglio le prossime gare di campionato con consapevolezza delle nostre capacità»

Sull’obiettivo: «Quest’anno puntiamo a vincere il campionato o comunque una coppa e magari una bella medaglia. Vogliamo vincere sempre indipendentemente da chi affronteremo»

Sui ricordi più belli: «Tra i migliori direi quello della convocazione in Champions League con la prima squadra ma anche il torneo di Viareggio dello scorso anno che sfortunatamente abbiamo perso»

Su Giuliani: «È un punto di riferimento importante e un obiettivo da raggiungere sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista morale e umano perché è una bravissima persona. Ho avuto modo di parlare con lei, mi ha aiutato molto e mi ha dato diversi consigli. Ha portato la nostra Nazionale ad un alto livello, ha potuto partecipare ai Mondiali, sono finalmente professioniste e possiamo solo apprendere noi portieri da lei»

Sull’obiettivo personale: «Vorrei migliorare il più possibile da tutti i punti di vista non solo dall’aspetto fisico ma anche mentale, perché il nostro ruolo è difficile e credo che la mentalità sia tutto e se non superi quel gap mentale difficilmente vai avanti. Spero di imparare molto da questa società, da tutti gli allenatori che ci allenano qui al Milan, spero di diventare un grande portiere in futuro anche grazie a questa società perché il vero calcio l’ho imparato qui in maglia rossonera. Sono diversi anni che mi alleno interamente e spero che i miglioramenti contunuino così che possa progredire»