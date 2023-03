Cavasin: «Vi spiego cosa manca al Milan». Le parole del tecnico sul futuro della formazione rossonera

Alberto Cavasin ha parlato ai microfoni di TMW del Milan. Ecco le parole del tecnico sul futuro della formazione rossonera:

«A centrocampo con l’addio di Kessie ha perso tantissimo e ancora ne paga le conseguenze. Per il mercato andrei proprio in quella zona di campo, perché per tutte le competizioni credo non ci siano ancora abbastanza giocatori. In più non manca qualcosa solo lì perché davanti i centravanti iniziano ad avere una certa età»