Castillejo titolare con la Sampdoria? Il suo futuro al Milan è però incerto

Samu Castillejo è pronto a riprendersi una maglia da titolare, il suo futuro in rossonero è però tutt’altro che scontato

Samu Castillejo è rientrato in campo dopo l’infortunio nel corso della sfida contro l’Atalanta di venerdì scorso, ora l’esterno spagnolo si candida fortemente per una maglia da titolare per il match contro la Sampdoria di mercoledì.

Nonostante le chance di vederlo in campo aumentino, per Castillejo il futuro al Milan è tutt’altro che certo: tre club della Liga continuano a sondare il terreno per lui e in via Aldo Rossi restano possibilisti sulla cessione.