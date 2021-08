Schira: «Offerta del Gefate per il prestito di Castillejo, no del Milan»

No al prestito. Sul proprio profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira ha parlato della trattativa che potrebbe portare in Spagna, precisamente al Getafe, Samu Castillejo, con la trattativa ferma alla richieste del Milan che vorrebbe monetizzare dalla cessione del giocatore e l’offerta spagnola ferma al prestito secco gratuito.

Situazione Samu #Castillejo: per l’#ACMilan è in uscita e il suo agente Manuel Garcia Quilon è al lavoro da settimane in tal senso. A oggi però i rossoneri puntano a monetizzare dalla cessione dello spagnolo. Il #Getafe ha offerto a oggi solo un prestito secco e gratuito

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2021