Calciomercato Milan, Longo: «Castillejo-Cska? Ecco cosa manca»

Daniele Longo sul proprio profilo Twitter fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Castillejo al Cska Mosca, ecco cosa manca

Samu Castillejo piace al CSKA Mosca. In Russia il calciomercato chiude il 7 settembre, per cui il Milan ha ancora qualche giorno di tempo per piazzare l’esterno spagnolo.Il club russo vuole l’esterno spagnolo, dal Milan arrivano aperture totali alla cessione ma alle giuste condizioni.

Daniele Longo, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla trattativa sul proprio account Twitter: «Nessun passo avanti nella trattativa tra Milan e CskaMosca per Castillejo: i russi hanno 48 ore di tempo per alzare offerta se vogliono provare a chiudere per l’ex Villarreal»