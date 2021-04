Castillejo, di nuovo la Samp: all’andata fu decisivo, ora cerca una scossa

Samu Castillejo ritrova la Sampdoria dopo il gol decisivo della gara di andata. Ora cerca di riscattare un periodo negativo

Samu Castillejo a caccia di un riscatto contro la Sampdoria. Con Leao e Rebic non in perfetta forma, lo spagnolo potrebbe spuntarla nel tridente offensivo dietro ad Ibrahimovic. C’è bisogno di una prestazione convincente per scacciare le critiche.

L’ex Villarreal sta vivendo uno dei tanti periodi no della sua avventura rossonera. L’ultimo gol risale proprio alla gara di andata di Marassi, dove segnò il secondo gol della pesante vittoria per 1-2 in una stagione fin qui da 3 gol e 3 assist. Le voci di un suo ritorno in Liga non mancano, ma lui vuole cercare di conquistarsi un posto anche per la prossima stagione.