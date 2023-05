Cassano: «L’Inter ha strameritato di passare il turno, il Milan non aveva armi». Le parole dell’ex calciatore sull’euroderby in semifinale

Antonio Cassano ha parlato sul suo profilo instagram della sfida tra Inter e Milan. Ecco il commento dell’ex calciatore:

«Tra andata e ritorno l’Inter ha strameritato di passare il turno. All’andata avevo detto che l’Inter aveva stradominato e così è stato. Ci sono state sette otto occasioni che l’Inter poteva essere più larga, il risultato. Al ritorno il Milan non aveva armi, aveva solo l’arma che Leao facesse la giocata, l’ha avuta una mezza giocata, poi anche Brahim Diaz, però una roba sporadica in 95 minuti in una semifinale di Champions è poca roba. L’Inter ha strameritato. Lo ha detto anche Maldini e Pioli, che tra andata e ritorno l’Inter ha meritato di passare il turno. Il Milan già quello che ha fatto è eccezionale. Si ritrova ad andare a fare una semifinale, l’anno scorso ha vinto un campionato. Sicuramente devono buttare tre quattro giocatori e la società deve investire. Per quanto riguarda l’Inter ha fatto un capolavoro in Champions, un disastro in campionato. Sono due robe separate. Ha avuto fortuna nel sorteggio. Adesso si giocherà la finale».