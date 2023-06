Cassano si scaglia contro Allegri: «Non può più allenare!». Duro attacco nei confronti dell’ex allenatore del Milan

Antonio Cassano è tornato a parlare di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole sull’ex allenatore del Milan, reduce da due anni complicati sulla panchina della Juventus.

CASSANO – «L’altro giorno dopo Manchester City-Inter, qualche co…, non faccio nomi perché sennò mi denunciano, dice: giochista o non giochista. Qualcuno dice: Allegri, con il City, avrebbe vinto 5 Champions League. Voglio dire a questo cogl… che il City è in attivo in entrata, rispetto alle uscite. Hanno venduto 6 giocatori. Diversamente dalla Juve, che in due anni ha speso 250 milioni di euro. La sporcizia però da dove arriva? Dall’allenatore! Ha tre o quattro buffoni che gli vanno dietro. E continuano ancora a marciare. Anche l’altro giorno hanno fatto il gioco delle tre carte. La comunicazione è fasulla: è venuto fuori… apoteosi, quanti soldi dall’Arabia Saudita! Anche lì gliel’hanno detto: non siamo interessati, fuori dai cogl… Tiene alla famiglia e ai valori? Lasci stare i soldi: non può più allenare».