Cassano ESALTA Maldini: «Paolo era il Messi della DIFESA. Daniel? E’ FORTE. E deve ringraziare Galliani…». Le dichiarazioni

Cassano a Viva El Futbol ha commentato la convocazione di Daniel Maldini in Nazionale. Queste le dichiarazioni sul figlio della leggenda del Milan.

CASSANO – «Maldini era un mostro, il Messi della difesa . Daniel è come il padre? No, è un altro ruolo, è un ragazzo che si sta creando da solo la carriera. Ha qualità. Lui deve ringraziare soprattutto Galliani che ha avuto fiducia in lui e l’ha acquistato. Il ragazzo ha personalità, calcia benissimo. Con questo slancio di fiducia che gli sta dando Spalletti può crescere ancora di più. È durissima vivere con un cognome tremendamente pesante per chi gioca il calcio da professionista e ha il padre che è stato il piu grande di tutti. Sarei contento che possa fare l’esordio in Nazionale sarebbe un sogno. Così piano piano inizia togliersi l’etichetta “è il figlio di Maldini”. Lasciamolo tranquillo, senza mettergli pressione. E’ veramente forte».