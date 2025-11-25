Connect with us

Cassano Leao, attacco durissimo in diretta: «Può pulire i piedi a Insigne», l'ex fantasista rincara la dose

Pulisic Milan, Pardo lo esalta: è il suo preferito! E sul derby... Il commento

Modric pazzo del Milan: «Amo questo club, è quasi al livello del Real Madrid. Ecco perchè ho scelto i rossoneri dopo l'addio ai Blancos»

Inter Milan, Borghi celebra la vittoria rossonera: un derby 'allegriano'!

Inter Milan, Ravezzani netto sul giudizio! E sui rossoneri di Allegri... le dichiarazioni

Cassano

Cassano Leao, il portoghese nel mirino dell’ex fantasista durante il tour Adani-Ventola: lo scontro con Insigne infiamma il pubblico a Napoli

Il clima di festa del podcast tour si è acceso quando Antonio Cassano si è scagliato ancora una volta contro Rafael Leao. Già in diverse occasioni l’ex fantasista e oggi opinionista non aveva risparmiato commenti al vetriolo sull’attaccante portoghese del Milan, il quale, a sua volta, aveva replicato in maniera piccata sui social. L’episodio più recente è accaduto al Palapartenope di Napoli, durante la prima tappa del ‘Viva el Futbol Tour’, il podcast condotto da Lele Adani, Nicola Ventola e appunto FantAntonio. Ospite d’eccezione della serata era proprio Lorenzo Insigne, l’occasione perfetta per mettere a confronto i due fantasisti.

Cassano, nuovo attacco a Leao

Durante il dibattito, dal pubblico si è udito un commento estremamente critico all’indirizzo del portoghese, un’espressione forte che definiva Leao come nettamente inferiore e subordinato a Insigne. La reazione di Cassano è stata immediata e inequivocabile: «Bravo», schierandosi apertamente con la voce proveniente dalla platea e avallando il giudizio severo sull’attaccante rossonero.

Cassano ha poi rincarato la dose senza timore di smentita, evidenziando il divario tecnico e di status tra i due attaccanti. Le sue parole, riportate da TuttoNapoli.net, sono durissime:

LEAO DEVE PULIRE I PIEDI A INSIGNE«Leao gli pulisce i piedi a Lorenzo. Perché a quel signore lì non si può dire niente (riferendosi a Insigne, ndr). Ma se mi dite di Leao…»

