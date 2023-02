Cassano: «Giroud fa fatica. Leao? Sono due mesi che lo aspetto». Le parole dell’ex rossonero su Leao e non solo

Intervenuto alla BoboTv, Antonio Cassano ha parlato del Milan e di alcuni suoi giocatori, Leao in particolare.

LEAO – «Sto rivedendo Theo. Messias sta facendo quello che può. Giroud fa fatica fisica. Io sto aspettando Leao. Dopo la Salernitana, io son due mesi che lo aspetto. Contratto, non contratto: dimostramelo. Andata contro il Tottenham non bene, adesso bisogna vedere al ritorno. Poi la realtà dei fatti è che devi fare ed in Europa è dura. Se mi dimostri ti do dieci. Haaland se gioca in Inghilterra o in Europa fa gol, è decisivo».