Cassano Allegri, nuovo scontro frontale: l’ex fantasista demolisce la gestione mediatica del tecnico del Milan

Cassano Allegri, il barese critica duramente la comunicazione del tecnico dopo la vittoria nel derby: «Avrebbe dovuto ammettere la prestazione insufficiente»



Non si placa la polemica tra l’ex fantasista e l’allenatore: Antonio Cassano ha sferrato un nuovo attacco frontale nei confronti di Massimiliano Allegri. Intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, il barese ha criticato duramente la gestione mediatica del tecnico del Milan, ritenendo che le sue dichiarazioni post-partita manchino di onestà intellettuale e siano un modo per eludere i veri problemi della squadra.

Secondo Cassano, l’allenatore toscano avrebbe dovuto ammettere con onestà la scarsa qualità della prestazione offerta dalla squadra nonostante la vittoria nel derby, invece di aggirare le domande di natura tattica con risposte evasive. L’ex giocatore ha poi rincarato la dose, suggerendo che certi atteggiamenti comunicativi sono inefficaci quando si parla con esperti del settore.

SULLA GESTIONE MEDIATICA DI ALLEGRI – «Gli incapaci e gli incompetenti non capiscono, ma tu (in riferimento ad Adani, ndr) hai chiesto ad Allegri se la partita è stata come lui l’ha studiata: domanda giustissima. Dall’altra parte avrebbe dovuto dire: “Abbiamo fatto una partita di merda, però abbiamo vinto”. E io applaudo. Invece ha iniziato a girovagare, va a destra, va a sinistra, parliamo di carne, di pesce: evita il discorso. Le sceneggiate può farle con Zazzaroni e Caressa».