Caso Vinicius: Leao sostiene l’attaccante, il messaggio social

In Spagna è esploso il caso Vinicius Jr dopo gli espisodi di razzismo in Valencia Real Madrid. Il messaggio di Leao sui social

É Nois irmão ✊🏿🖤 https://t.co/LSXfqphdjs — Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 22, 2023



il rossonero ha scritto un tweet ricondividendo il messaggio di Vinicius: «Eccoci qua, fratello». Questo invece il messaggio del calciatore del Real: «Nero e imponente. Il Cristo Redentore era così poco fa. Un’azione di solidarietà che mi emoziona. Ma voglio soprattutto ispirare e portare più luce alla nostra lotta.Sono molto grato per tutto l’affetto e il sostegno che ho ricevuto negli ultimi mesi. Sia in Brasile che nel resto del mondo. So esattamente chi è chi. Contate su di me perché i buoni sono la maggioranza e non mi arrenderò.Ho uno scopo nella vita e se dovrò soffrire sempre di più affinché le generazioni future non debbano vivere situazioni simili, sono pronto e preparato»