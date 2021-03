Caso Tamponi Lazio, la richiesta della Procura FIGC verso Lotito

Arrivano le prime richieste dalla procura della FIGC per il caso tamponi Lazio verso il presidente Lotito. I dettagli

La Procura della Figc ha chiesto 13 mesi di stop per Lotito e 200 mila euro di multa per la società a causa del caso tamponi. Il presidente verrebbe inibito per ben 13 mesi e 10 giorni, mentre per Rodia e Pulcini, medici sociali, sono stati richiesti 16 mesi. A comunicarlo è l’Ansa.

La richiesta è stata avanzata al Tribunale Nazionale federale.