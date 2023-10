Caso Scommesse, è Zalewski il nuovo nome svelato da Corona: le ultime

Si allarga il numero dei giocatori coinvolti nel caso scommesse: l’ultimo nome svelato da Corona è quello di Zalewski

Anche Nicola Zalewski finisce nell’occhio del ciclone per il caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista della Juve, Nicolò Fagioli, e gli ex Milan e Roma, Tonali e Zaniolo. E’ quello dell’esterno giallorosso il quarto nome fatto da Fabrizio Corona tramite il suo sito Dillingernews.

LE PAROLE DELLA FONTE – «Gioca con certezza. So anche Fagioli a chi deve parecchi soldi. Non è malavita serba, qui a Roma non solo malavitosi hanno il banco. Ho saputo tramite delle amicizie che un cantante e DJ ha un banco importante qui a Roma. Questo banco so che faceva giocare alcuni giocatori tra cui Fagioli, che gli deve 70.000 euro».