Caso scommesse: è arrivata la squalifica UFFICIALE per Fagioli. Ecco la nota della FIGC e la durata della squalifica

È arrivato il dispositivo ufficiale della FIGC per quanto riguarda la squalifica del giocatore bianconero dopo il caso scommesse in cui è coinvolto anche l’ex Milan Tonali. La Juve perde Fagioli per squalifica dalla data odierna, ecco la nota ufficiale.

COMUNICATO – «Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLÒ FAGIOLI, giocatore tesserato nella stagione sportiva 2021/22 per la U.S. CREMONESE S.P.A. e nella stagione sportiva 2022/23 per la JUVENTUS F.C. S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della UEFA;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Nicolò FAGIOLI;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione nei confronti del Sig. Nicolò FAGIOLI della

sanzione di € 12.500 (dodicimilacinquecento/00) di ammenda, e di 12 (dodici) mesi di

squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative:

1) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 6

(sei) finalizzato alla cura della ludopatia;

2) Partecipazione del Sig. FAGIOLI ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10

(dieci) nel periodo di cinque mesi.

Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri

pubblici vigilerà la Procura Federale della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte

del Sig. FAGIOLI, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente

C.G.S.».