Caso scommesse, oggi il verdetto sulla squalifica di Tonali: arrivano conferme su quell’ipotesi per l’ex Milan

Caso scommesse, nelle prossime ore il verdetto sulla squalifica dell’ex Milan Tonali: c’è un’ipotesi che prende forma

Come riportato da Nicolò Schira, oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la squalifica di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, in merito al caso scommesse.

Trova conferma l’ipotesi di uno stop di 10 mesi con altri 8 di condizionale e legati ad un percorso di recupero del ragazzo proprio come quello stabilito per Fagioli. C’è attesa per l’ufficialità.