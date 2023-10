Caso Pogba, confermata la positività al testosterone: cosa succede adesso?

È arrivato poco fa il risultato delle controanalisi richieste da Paul Pogba dopo la positività al testosterone: le ultime sul centrocampista

Non c’è pace per Paul Pogba e la Juve. Come riportato da Sportface, le controanalisi del francese hanno dato esito positivo.

Il numero 10 bianconero, risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juve del 20 agosto, ha ora due strade: il patteggiamento della pena oppure andare a processo al Tribunale Nazionale Antidoping. In ogni caso, è certa la sua assenza per la sfida contro il Milan del 22 ottobre, ma la squalifica in arrivo sarà ben più lunga e pesante.