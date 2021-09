Caso Maignan, lo juventino colpevole: «Ho sbagliato, bevuta troppa birra». Arrivano le scuse da parte del sindacalista di Polesella

Dopo essere stato denunciato ed espulso da Allianz Stadium e club di appartenenza, Davide Gabrielli, sindacalista di Polesella, ha chiesto scusa per gli indecorosi insulti razzisti pronunciati nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan durante il riscaldamento della sfida tra Juventus e Milan.

Queste le due parole riportate da La Voce di Rovigo: «Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco». Il tifoso sostiene di non essere razzista, di non aver pianificato nulla, si dice disposto a lavori sociali contro il razzismo per rimediare e chiede di incontrare Maignan per scusarsi personalmente.

