Caso Leao Sporting: accordo Milan Lille sulla clausola, la ricostruzione nel bilancio

Ecco come è andata. All’interno della relazione di bilancio del Milan presenti anche le dinamiche dell’accordo tra i rossoneri e Lille per il caso Leao Sporting:

«Si segnala altresì che nel corso del mese di maggio 2023 la Società e Losc Lille hanno raggiunto un accordo per la rinegoziazione dei termini della Sell on Fee a favore del Lille relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L’accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell’estate del 2019 tra i due club in relazione all’acquisto del tesserato Leao».