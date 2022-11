Caso Juventus, firmata richiesta di rinvio a giudizio: le ultime

Juventus, firmata la richiesta di rinvio a giudizio: cosa vuol dire e cosa succederà nei prossimi giorni all società bianconera

I magistrati della Procura di Torino hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento sui conti della società Juve.

Questo significa che entro 5 giorni il GUP dovrà fissare la data dell’udienza, nel limite di 30 giorni. Se il giudice accetterà il rinvio a giudizio si aprirà il procedimento che potrerà al processo o ad emettere il decreto di non luogo a procedere. La decisione sul processo sarà ufficiale prima del 18 gennaio 2023, giorno in cui si avrà il nuovo CdA della Juve. L’atto depositato dai magistrati torinesi non riguarda tutti gli indagati perché è stata stralciata la posizione degli appartenenti al collegio dei revisori.