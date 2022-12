Caso Juventus, il retroscena su Donnarumma: coinvolto il Milan. L’ex portiere rossonero è uno dei nomi fuoriusciti dalle intercettazioni

L’inchiesta Juventus si arricchisce di dettagli. Dopo le dimissioni del CDA, molte sono le rivelazioni frutto della indagine della Procura. Nelle intercettazioni, rivelato anche un retroscena su Donnarumma ai tempi del Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Paratici scrive: «Milik – sarà della Juve quasi tre anni dopo – e Donnarumma da seguire per 2021 in scadenza». Questo dunque conferma l’interesse della Juventus per Donnarumma quando era un rossonero.