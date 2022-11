Caso D’Onofrio, l’avvocato: «Ha svolto bene il suo ruolo»

Edoardo Chiacchio, legale di D’Onofrio, ha parlato del caso che vede coinvolto l’ormai ex Procuratore dell’AIA

LE PAROLE – «L’assistente denunciò alla procura Federale allegando alcune registrazioni che poi sono andate al vaglio della procura federale. Il 25 novembre ci sarà l’Udienza davanti alla commissione federale di garanzia deputata a giudicare i giudici federali, alla quale presenzierò io. È stato presente D’Onofrio in via telematica solo in un’occasione. Ci sono stati tre interrogatori, nelle altre due occasioni c’è stato anche D’Onofrio a Roma. Gli arresti domiciliari non so quando si sono conclusi, quando veniva a Roma credo fosse in libertà. Mi è sempre sembrato una persona dinamica che aveva ben svolto il suo ruolo di procuratore capo, era stato insignito della benevolenza arbitrale, ma è stato anche premiato come miglior dirigente arbitrale e quindi posso assicurare che nessuno all’interno dell’AIA pensava di avere a che fare con qualcuno sottoposto alla giustizia».